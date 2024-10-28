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Швеція виділила для України пакет гуманітарної допомоги у розмірі понад $10 млн

Швеція виділила для України пакет гуманітарної допомоги у розмірі понад $10 млн
Фото: Міненерго

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету гуманітарної допомоги Україні у розмірі 110 мільйонів шведських крон, що еквівалентно близько 10,3 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

Зазначається, що підтримка в основному буде використовуватися для задоволення збільшених потреб українців напередодні зими.

"Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі і вивела з ладу більшу частину обладнання для тепло- та електропостачання в Україні. Чим буде холодніше, тим серйознішими будуть наслідки. Більшість населення зазнає труднощів із опаленням своїх будинків та приготуванням їжі. Тому уряд ухвалив рішення надати 110 млн шведських крон низці гуманітарних організацій в Україні", - заявив міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуза.

Як буде розподілена гуманітарна допомога

Згідно з повідомленням МЗС Швеції, пакет допомоги буде розділений між чотирма організаціями:

  • 4,7 млн доларів – Український Червоний Хрест. Уряд Швеції підтримає діяльність УЧХ щодо задоволення гуманітарних потреб напередодні зими, а саме – безпечний доступ до тепла та електрики, продуктів харчування, засобів гігієни, ліків та води. 
  • 1,8 млн доларів – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 
  • 2,8 млн доларів – для Програми розвитку ООН на розмінування українських територій. 
  • 941 тис. доларів – для UNFPA.

Нагадаємо, у вересні уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 000 осіб, що стане найбільшим внеском Швеції до енергопостачання України. Допомога надаватиметься паралельно з тією великою підтримкою, що вже надається Швецією Україні.

Додамо, що у травні Швеція оголосила про пакет допомоги Україні у розмірі близько 57 мільйонів євро для збільшення потужностей з виробництва та передачі електроенергії.

Автор:
Ольга Колесніченко