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Швеция выделила для Украины пакет гуманитарной помощи в размере свыше $10 млн

Швеция выделила для Украины пакет гуманитарной помощи в размере свыше $10 млн
Фото: Минэнерго

Правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине в размере 110 миллионов шведских крон, что эквивалентно около 10,3 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции.

Отмечается, что поддержка в основном будет использоваться для удовлетворения возросших потребностей украинцев в преддверии зимы.

"Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре и вывела из строя большую часть оборудования для тепло- и электроснабжения в Украине. Чем будет холоднее, тем серьезнее будут последствия. Большинство населения испытывает трудности с отоплением своих домов и приготовлением пищи. Поэтому правительство приняло решение предоставить 110 млн шведских крон ряду гуманитарных организаций в Украине", — заявил министр помощи и внешней торговли Бенджамин Дуза.

Как будет распределена гуманитарная помощь

Согласно сообщению МИД Швеции, пакет помощи будет разделен между четырьмя организациями:

  • 4,7 млн долларов – Украинский Красный Крест. Правительство Швеции поддержит деятельность УКК по удовлетворению гуманитарных потребностей накануне зимы, а именно – безопасный доступ к теплу и электричеству, продуктам питания, средствам гигиены, лекарствам и воде.
  • 1,8 млн долларов – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
  • 2,8 млн долларов – для Программы развития ООН на разминирование украинских территорий.
  • 941 тыс. долларов – для UNFPA.

Напомним, в сентябре правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине. По подсчетам Всемирного банка, эта поддержка может помочь обеспечить электроэнергией 185 000 человек, что станет самым большим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины. Помощь будет оказываться параллельно той большой поддержке, которая уже предоставляется Швецией Украине.

В мае Швеция объявила о пакете помощи Украине в размере около 57 миллионов евро для увеличения мощностей по производству и передаче электроэнергии.

Автор:
Ольга Колесниченко