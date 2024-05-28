Швеция выделяет 57 млн евро для поддержки энергетического сектора Украины

Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 650 миллионов шведских крон (около 57 миллионов евро) для увеличения мощностей по производству и передаче электроэнергии.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

Из этой суммы 500 миллионов шведских крон будут направлены через Фонд поддержки энергетики Украины Energy Community, а остальные 150 миллионов крон поступят через Программу развития ООН в Украине (ПРООН).

Согласно сообщению, эта помощь позволит обеспечить снабжение электроэнергией для объектов критической инфраструктуры, школ, больниц, транспортной системы, водоснабжения и промышленных предприятий Украины.

"Эта помощь обеспечит подачу энергии объектам критической инфраструктуры и другим учреждениям, чтобы украинские школы, больницы, транспорт, водоснабжение и промышленность могли должным образом функционировать", - отметили в посольстве.

Поддержка энергетического сектора остается одним из приоритетов международной помощи Украине после массированных российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Своевременное восстановление поврежденных электросетей и генерирующих мощностей имеет критическое значение для обеспечения жизнедеятельности украинских городов и поселков.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн. евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном вкладе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый вклад в Фонд в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.