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США выделили $25 млн Фонду поддержки энергетики Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) внесет первый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 25 млн долларов.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что это первый вклад правительства США в Фонд, созданный по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Фонд поддержки энергетики Украины – эффективный механизм для осуществления закупок оборудования, необходимого украинским энергетическим компаниям для восстановления и ремонтов инфраструктуры после вражеских атак. Мы благодарим американских партнеров за этот вклад, который позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства", – подчеркнул Галущенко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составила более 329 миллионов евро.
Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы – анонсированные и формализованные взносы, ожидаемые на счете Фонда в ближайшее время.
Денежные средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.
В частности, в период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму почти в 100 миллионов евро.
Отметим, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.
Напомним, Германия решила выделить 300 млн. евро финансовой помощи компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.