США и Великобритания работают над укреплением энергосистемы Украины от возможных российских ударов

Соединенные Штаты совместно с Украиной и Великобританией сосредотачивают свои усилия на повышении защиты украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

Она отметила, что работа ведется круглосуточно в целях обеспечения сохранения электроснабжения, отопления и света в условиях агрессивных нападений России.

"Мы работаем круглосуточно, без выходных, чтобы помочь сохранить свет, отопление и электроэнергию перед лицом варварских нападений России", – написала она.

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 18, 2023

Бринк сообщила, что вчера проходила важная и продуктивная встреча с украинскими чиновниками, на которой присутствовали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Курбаков, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, руководитель Госагентства по восстановлению Мустафа Найем, представителями Минобороны Украины и представителями Великобритании. Все они участвовали в обсуждении защиты энергосистемы этой зимой.

В Украине знают о планах России

В Украине хорошо понимают, что предстоящая зима не может быть простой, а также знают, на что рассчитывает Россия и какие у нее планы. В последнее время враг значительно уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры и накапливает запасы, чтобы наносить удары зимой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона отметил, что российские захватчики, прежде чем попытаться повторить прошлогодний террор, будут ждать стабильной минусовой температуры, поскольку тогда труднее восстанавливать электросеть.

По данным Главного управления разведки, российские силы на Крымском полуострове накопили более 800 ракет, которые могут быть направлены на энергетический террор в Украине.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат констатирует, что теоретически оккупанты могут выпустить все свои ракеты одновременно по территории нашего государства.

Напомним, в результате прошлогодних обстрелов половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения, некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.