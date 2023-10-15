Нужны на отопительный сезон. В Воздушных силах рассказали об аренде систем ПВО

Украина арендует у партнеров системы противовоздушной обороны для усиления защиты во время отопительного периода. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что у Украины уже есть практика по аренде ПВО. Однако не назвал страны, оказывающие такую услугу.

"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", – высказался Игнат.

Также пресс-секретарь Воздушных сил обратил внимание, что в целом Украине долго и дозировано поставляют системы ПВО, поскольку их нет столько в мире, чтобы отдать сразу.

"Каждая страна заботится, прежде всего, о собственных приоритетах, о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст", – добавил он.

Зима 2023: усиление ПВО Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

В свою очередь Украина делает еще больше шагов на усиление противовоздушной обороны и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат 8 октября рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали минувшей зимой.

Позже Зеленский сообщил, что Украина будет создавать мультисистему из разных ПВО: есть системы, которые останутся в стране, а некоторые украинская сторона нашла только на зимний период.