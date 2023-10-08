РФ планирует выпустить по Украине рекордное количество дронов, - Воздушные силы

Осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений "Шахедов", – заявил Игнат.

Он отметил, что только за прошлый месяц Россия выпустила по Украине более 500 ударных дронов.

"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины свыше 1000 "Шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что системы ПВО, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали минувшей зимой.

"Эти системы будут усиливать те же направления, что и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул Игнат.

Как заверил спикер Воздушных сил ВСУ, ПВО постарается максимально сбивать все, что выпускает по Украине страна-агрессор РФ.

Заметим, Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.