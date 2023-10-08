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РФ планирует выпустить по Украине рекордное количество дронов, - Воздушные силы
Осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина.
"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений "Шахедов", – заявил Игнат.
Он отметил, что только за прошлый месяц Россия выпустила по Украине более 500 ударных дронов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины свыше 1000 "Шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул спикер Воздушных сил.
Он добавил, что системы ПВО, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали минувшей зимой.
"Эти системы будут усиливать те же направления, что и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул Игнат.
Как заверил спикер Воздушных сил ВСУ, ПВО постарается максимально сбивать все, что выпускает по Украине страна-агрессор РФ.
Заметим, Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.
Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.