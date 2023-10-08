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РФ планує випустити по України рекордну кількість дронів, - Повітряні сили
Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.
Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише РБК-Україна.
"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь та зима будуть рекордними за кількістю застосувань "Шахедів", – заявив Ігнат.
Він наголосив, що лише за минулий місяць Росія спрямувала на Україну понад 500 ударних дронів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", – підкреслив речник Повітряних сил.
Він додав, що системи ППО, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.
"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", - підкреслив Ігнат.
Як запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні країна-агресор РФ.
Зауважимо, Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.
Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.