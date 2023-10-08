РФ планує випустити по України рекордну кількість дронів, - Повітряні сили

Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише РБК-Україна.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь та зима будуть рекордними за кількістю застосувань "Шахедів", – заявив Ігнат.

Він наголосив, що лише за минулий місяць Росія спрямувала на Україну понад 500 ударних дронів.

"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", – підкреслив речник Повітряних сил.

Він додав, що системи ППО, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", - підкреслив Ігнат.

Як запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні країна-агресор РФ.

Зауважимо, Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.