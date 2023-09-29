Україна незабаром розпочне виробництво власних систем ППО

До України прибудуть експерти, які розроблять плани налагодження виробництва військової техніки, зокрема засобів протиповітряної оборони.

Про це пише Reuters посилаючись на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Я думаю, що дуже скоро сюди приїдуть фахівці, які розроблять план власного виробництва всього, що нам потрібно. В першу чергу це стосується протиповітряної оборони", - зазначив Андрій Єрмак.

Наразі не зрозуміло, чи будуть спеціалісти та системи, про які говорив Єрмак американські, хоча минулого тижня Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони.

Виробництво зброї в Україні

Загалом, повномасштабне вторгнення Росії дало поштовх для розвитку українського військово-промислового комплексу.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна вже почала виробляти власні ракети, але в цілях безпеки перенесла частину виробництва за межі України.

Також ТОВ "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм. Виробники пояснили своє рішенням тим, що 120 мм міномет — один з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї, яку використовують українські військові. 120 мм міни вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції ворога.

Окрім цього, 21 липня Кабмін дав старт масовому виробництву боєприпасів та деталів для безпілотників. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.