В Україні стартує масове виробництво боєприпасів для БПЛА – Федоров

Кабмін України 21 липня дав старт масовому виробництву боєприпасів та деталів для безпілотників. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що на даний час українські військові часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами й іншими неспеціалізованими боєприпасами. За його словами, це не завжди надійно й ефективно.

"Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах. Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно. Тепер ситуація зміниться", - написав Федоров.

За його словами, приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів, а військові отримуватимуть якісні та інноваційні рішення, оскільки постанова встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва.

Як повідомив нардеп Тарас Мельничук, експериментальний проєкт щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів та деталей для дронів триватиме 2 роки.

Головна мета проекту - створити та забезпечити безпілотні системи та їх бойові частини боєприпасами.

Нагадаємо, Міністерством оборони України з 22 лютого 2022 року прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.