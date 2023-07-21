В Украине стартует массовое производство боеприпасов для БПЛА – Федоров

21 июля Кабмин Украины дал старт массовому производству боеприпасов и деталей для беспилотников. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что в настоящее время украинские военные часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. По его словам, это не всегда надежно и эффективно.

"Мы уже добились значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Но с их увеличением растет и потребность в боеприпасах. Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится", - сейчас ситуация изменится.

По его словам, частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов, а военные будут получать качественные и инновационные решения, поскольку постановление устанавливает четкие требования для компаний по их производству.

Как сообщил нардеп Тарас Мельничук, экспериментальный проект по производству, закупке и поставке боеприпасов и деталей для дронов будет длиться 2 года.

Главная цель проекта – создать и обеспечить беспилотные системы и их боевые части боеприпасами.

Напомним, Министерством обороны Украины с 22 февраля 2022 принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.