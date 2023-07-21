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Заказы есть, тестируем новые образцы. В Минобороны отреагировали на скандал с закупкой украинских дронов
Министерством обороны Украины с 22 февраля 2022 принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов. В то же время, все решения согласовывают с Генштабом ВСУ, чтобы учитывать потребности армии.
Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Минобороны.
С начала полномасштабного вторжения в эксплуатацию ввели 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. В Минобороны утверждают, что общее количество поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны "насчитывает тысячи единиц".
Кроме того, как отмечают в ведомстве, осенью 2022 года в Украине упростили процедуры для изобретателей и производителей. Срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился примерно с 2 лет до 3-5 недель. А в марте 2023 года Кабмин согласовал эксперимент по закупке украинских дронов для нужд обороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Скандал с "отсутствием" заказов украинских дронов для ВСУ: что происходит
Журналист Александр Сурков в Facebook опубликовал сообщение, в котором раскритиковал "Укроборонпром".
"Сегодня на фронте противник имеет весомое преимущество как в дронах, так и РЭБ. Потому что за полтора года войны гусевский оборонпром не то что не поставил на конвейер типичные образцы - но и не предложил для ВСУ ни одного эффективного решения. Все что они демонстрировали в презентациях все это время – не результат работы "мощных КБ", а инди-разработки наших кулибиных-одиночек, которые себе приписывают чиновники с зарплатами космонавтов", - написал активист.
Под его сообщением якобы менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест заявил, что "Минобороны как основной заказчик не проявляет заинтересованности в отечественном производстве БПЛА. А без заказа "Укроборонпром" не может производить оружие". Впоследствии он удалил комментарий, однако издание Defense Express зафиксировало его.
В обществе начали дискуссии по теме, "получают ли украинские производители БПЛА заказы от государства?".
Делает ли государство заказ у украинских производителей БПЛА
В Минобороны заявляют, что кроме БПЛА, которые уже приняли на вооружение, ведомство заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов. В то же время, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности.
20 июля ведомство получило также два предложения от предприятий, входивших в состав АО "Укроборонпром". В 2023 году с предприятием концерна был заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона.
Кроме того, испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Укроборонпром", завершены.
"По завершении процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе будет приниматься решение о его закупке для ВСУ", — отметили в Минобороны.