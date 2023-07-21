Заказы есть, тестируем новые образцы. В Минобороны отреагировали на скандал с закупкой украинских дронов

Министерством обороны Украины с 22 февраля 2022 принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов. В то же время, все решения согласовывают с Генштабом ВСУ, чтобы учитывать потребности армии.

Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения в эксплуатацию ввели 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. В Минобороны утверждают, что общее количество поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны "насчитывает тысячи единиц".

Кроме того, как отмечают в ведомстве, осенью 2022 года в Украине упростили процедуры для изобретателей и производителей. Срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился примерно с 2 лет до 3-5 недель. А в марте 2023 года Кабмин согласовал эксперимент по закупке украинских дронов для нужд обороны.

Скандал с "отсутствием" заказов украинских дронов для ВСУ: что происходит

Журналист Александр Сурков в Facebook опубликовал сообщение, в котором раскритиковал "Укроборонпром".

"Сегодня на фронте противник имеет весомое преимущество как в дронах, так и РЭБ. Потому что за полтора года войны гусевский оборонпром не то что не поставил на конвейер типичные образцы - но и не предложил для ВСУ ни одного эффективного решения. Все что они демонстрировали в презентациях все это время – не результат работы "мощных КБ", а инди-разработки наших кулибиных-одиночек, которые себе приписывают чиновники с зарплатами космонавтов", - написал активист.

Под его сообщением якобы менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест заявил, что "Минобороны как основной заказчик не проявляет заинтересованности в отечественном производстве БПЛА. А без заказа "Укроборонпром" не может производить оружие". Впоследствии он удалил комментарий, однако издание Defense Express зафиксировало его.

В обществе начали дискуссии по теме, "получают ли украинские производители БПЛА заказы от государства?".

Делает ли государство заказ у украинских производителей БПЛА

В Минобороны заявляют, что кроме БПЛА, которые уже приняли на вооружение, ведомство заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов. В то же время, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности.

"Объемы поставки определены на основании потребности, сформированной Генеральным штабом ВС Украины. Согласно бюджетным предписаниям запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели. Закупка может осуществляться исключительно на основании потребности от ГШ ВСУ, которая формируется только по реально существующим средствам", — подчеркнули в Минобороны.

20 июля ведомство получило также два предложения от предприятий, входивших в состав АО "Укроборонпром". В 2023 году с предприятием концерна был заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона.

Кроме того, испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Укроборонпром", завершены.

"По завершении процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе будет приниматься решение о его закупке для ВСУ", — отметили в Минобороны.