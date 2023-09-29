Украина в скором времени начнет производство собственных систем ПВО

В Украину прибудут эксперты, которые разработают планы по налаживанию производства военной техники, в частности средств противовоздушной обороны.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Я думаю, что очень скоро сюда приедут специалисты, которые разработают план собственного производства всего, что нам нужно. В первую очередь, это касается противовоздушной обороны", - отметил Андрей Ермак.

Пока не ясно, будут ли специалисты и системы, о которых говорил Ермак американские, хотя на прошлой неделе Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны.

Производство оружия в Украине

В целом, полномасштабное вторжение России дало толчок для развития украинского военно-промышленного комплекса.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина уже начала производить собственные ракеты, но в целях безопасности перенесла часть производства за пределы Украины.

Также, ООО "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО наладили совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм. Производители объяснили свое решение тем, что 120 мм миномет — один из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия, которое используют украинские военные. 120 мм мины поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытие, огневые позиции врага.

Кроме того, 21 июля Кабмин дал старт массовому производству боеприпасов и деталей для беспилотников. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА.