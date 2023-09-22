"Историческая вещь". Зеленский заявил о договоренности Украины и США касательно совместного производства оружия

Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам визита в Вашингтон.

"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина готовится создать новую оборонную экосистему из США для производства оружия, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни". По мнению президента, "это будет иметь глобальные положительные результаты".

Он рассказал, что министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекут более двух тысяч американских оборонных компаний.

Кроме того, стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

По словам президента, также в США говорили о восстановлении Украины после боевых действий и об усилении ее институций, чтобы очистить страну "от любых враждебных и коррупционных влияний".

Визит Зеленского в США: новый пакет помощи

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в рамках своего второго визита в США после начала полномасштабного вторжения войны.

Там он среди прочего встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

После этого Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов. Речь идет о:

ракетах для систем ПВО;

дополнительном боекомплекте для HIMARS;

самоходных зенитно-ракетных комплексах AN/TWQ-1 Avenger;

противотанковых ракетных комплексах Javelin и AT-4;

более 3 миллионах патронов;

59 легких тактических автомобилях;

взрывных боеприпасах для расчистки помех;

пулеметах для борьбы с беспилотниками;

артиллерийских снарядах калибра 105 мм и 155 мм;

противотанковых управляемых ракетах TOW.

Однако США пока не приняли решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, о необходимости которых говорил, в частности, Зеленский.