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"Историческая вещь". Зеленский заявил о договоренности Украины и США касательно совместного производства оружия
Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам визита в Вашингтон.
"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что Украина готовится создать новую оборонную экосистему из США для производства оружия, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни". По мнению президента, "это будет иметь глобальные положительные результаты".
Он рассказал, что министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекут более двух тысяч американских оборонных компаний.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.
По словам президента, также в США говорили о восстановлении Украины после боевых действий и об усилении ее институций, чтобы очистить страну "от любых враждебных и коррупционных влияний".
Визит Зеленского в США: новый пакет помощи
21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в рамках своего второго визита в США после начала полномасштабного вторжения войны.
Там он среди прочего встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
После этого Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов. Речь идет о:
- ракетах для систем ПВО;
- дополнительном боекомплекте для HIMARS;
- самоходных зенитно-ракетных комплексах AN/TWQ-1 Avenger;
- противотанковых ракетных комплексах Javelin и AT-4;
- более 3 миллионах патронов;
- 59 легких тактических автомобилях;
- взрывных боеприпасах для расчистки помех;
- пулеметах для борьбы с беспилотниками;
- артиллерийских снарядах калибра 105 мм и 155 мм;
- противотанковых управляемых ракетах TOW.
Однако США пока не приняли решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, о необходимости которых говорил, в частности, Зеленский.