Зеленский предложил план укрепления Устава ООН

Во время выступления в Совете Безопасности ООН президент Владимир Зеленский привел примеры конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности Устава ООН была прочной.

По его словам, первое, что должно сделать мировое сообщество, это обеспечить полный вывод всех российских войск, наемников, квазивоенных формирований, включая Черноморский флот России со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Вторым пунктом должно стать возвращение Украине полного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что при подготовке украинской Формулы мира он отталкивался от принципов Устава ООН и резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей.

По словам президента, присоединяющиеся к работе с формулой страны осознают, что работают ради становления международного порядка, основанного на правилах, а также ради защиты суверенитета государств, человеческих прав и недопущения подобных агрессий и геноцидов.

"Эпицентром такой работы должен быть этот зал – зал Совета Безопасности ООН и еще в большей степени – зал Генеральной Ассамблеи. Если для этого нужно провести реформу институтов ООН, значит, нужно не бояться реформы. Мы готовы совместно с членами ООН, участвующими в Формуле мира, работать над соответствующими проектами резолюций и поправок в Устав ООН", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что все уважающие мир нации мира могут присоединиться к возвращению этого мира.

"Сотрудничество – это всегда ключевое слово для Украины в международных отношениях. Именно это слово ключевое и для мира", – отметил президент.

Также во время выступления Зеленский отметил, что украинские солдаты на поле боя своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями, то есть останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. При этом он подчеркнул, что все понимают, почему ООН недееспособна.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что вместе с союзниками и партнерами, США продолжат поддерживать Украину и не позволят России раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки России, касающиеся оккупированных территорий для быстрого завершения войны.