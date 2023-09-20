Зеленський запропонував план зміцнення Статуту ООН

Під час свого виступу у Раді Безпеки ООН президент Володимир Зеленський навів приклади конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки Статуту ООН була міцною.

За його словами, перше, що має зробити світова спільнота, це забезпечити повне виведення всіх російських військ, найманців, квазівійськових формувань включно з Чорноморським флотом Росії з усієї суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Другим пунктом має стати повернення Україні повного контролю над усім державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

"Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що при підготовці української Формули миру він відштовхувався від принципів Статуту ООН та резолюцій, які були ухвалені Генеральною Асамблеєю.

За словами президента, ті країни, які долучаються до роботи з формулою, усвідомлюють, що працюють заради становлення міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також заради захисту суверенітету держав, людських прав та недопущення подібних агресій і геноцидів.

"Епіцентром такої роботи має бути ця зала – зала Ради Безпеки ООН і ще більшою мірою – зала Генеральної Асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що всі нації світу, які поважають мир, можуть приєднатися до повернення цього миру.

"Співпраця – це завжди ключове слово для України в міжнародних відносинах. Саме це слово ключове і для миру", - зазначив президент.

Також під час виступу Зеленський зазначив, що українські солдати на полі бою своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями, тобто зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН. При цьому, він наголосив, що всі розуміють, чому ООН є недієздатною.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що разом із союзниками та партнерами, США продовжать підтримувати Україну та не дозволять Росії роздробити її. Він вважає неприйнятним можливість піти на поступки Росії, які стосуються окупованих територій, задля швидкого завершення війни.