ООН є недієздатною, а її роботу виконують українські солдати: Зеленський виступив у Радбезі ООН

20 вересня президент України Володими Зеленський взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН. Він звернув увагу присутніх на те, що від старту повномасштабної війни минуло вже 574 доби, а Росія досі чомусь залишається серед постійних членів Ради Безпеки ООН.

Зеленський зауважив, що слід визнати те, що ООН знаходиться у глухому куті щодо подібних агресій та воєн і дюдство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй.

За його словами, українські солдати на полі бою своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями, тобто зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН. При цьому, він наголосив, що всі розуміють, чому ООН є недієздатною.

"Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія", - сказав він.

Зеленський вважає, що багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати врешті стати не просто розмовами, а реальним процесом реформування. І найбільше реформи потребує саме застосування права вето, яке, наразі, часто блокує Росія. Саме це, за словами президента, це може стати ключовою реформою, тому що повертає силу Статуту ООН.

"Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами", - резюмував президент.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що Росія використовує як зброю їжу, енергію, дітей з окупованих територій та багато інших речей. Тому саме зараз Росія заслуговує на повне роззброєння, оскільки терористи не мають права володіти ядерною зброєю.