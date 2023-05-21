Гутерріш і Моді виступили за реформування Радбезу ООН

Під час прес-конференції в Хіросімі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді виступили за реформування Ради Безпеки ООН і, власне, самої організації, оскільки вони не відображають реалії сучасного світу.

Про це повідомляють видання Reuters і The Economic Times.

Гутерріш сказав, що обидва інститути відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення.

Він зазначив, що фінансова структура організації стала зстарілою, нефункціональною та несправедливою. Вона не змогла впоратися з такими потрясіннями як пандемія COVID-19 і російського вторгнення в Україну.

Гутерріш вважає, що саме на саміті G7 зросло усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів.

В свою чергу, Нарендра Моді висловив здивування, чому різні форуми повинні обговорювати питання, пов’язані з миром і стабільністю, коли саме ООН була створена для вирішення цих проблем.

"Чому в ООН не прийнято навіть визначення тероризму? Якщо заглянути всередину, то ясно одне. Інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі двадцять першого століття", - сказав він та зазначив, що ООН зараз не відображає сучасні реалії світу.

Моді наголосив, що якщо не проводити реформи, то конфлікти вирішувати буде надзвичайно складно. За його словами, наразі ООН і Рада Безпеки залишаться лише місцем для розмов.

В даний час Радбез ООН складається з п'яти постійних і 10 непостійних країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін. Постійними членами є Росія, Великобританія, Китай, Франція та Сполучені Штати і ці країни можуть накласти вето на будь-яку резолюцію.

Раніше із заявою про необхідність термінової комплексної реформи Ради безпеки ООН виступав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Також ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, президент США Джо Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому.