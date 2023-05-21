Гутерриш и Моди выступили за реформирование Совбеза ООН

Во время пресс-конференции в Хиросиме, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за реформирование Совета Безопасности ООН и собственно самой организации, поскольку они не отражают реалии современного мира.

Об этом сообщают издания Reuters и The Economic Times.

Гутерриш сказал, что оба института отражают отношения сил 1945 года и нуждаются в обновлении.

Он отметил, что финансовая структура организации стала устаревшей, нефункциональной и несправедливой. Она не смогла справиться с такими потрясениями, как пандемия COVID-19 и российское вторжение в Украину.

Гутерриш считает, что именно на саммите G7 выросло осознание того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов.

В свою очередь, Нарендра Моди выразил удивление, почему разные форумы должны обсуждать вопросы, связанные с миром и стабильностью, когда именно ООН была создана для решения этих проблем.

"Почему в ООН не принято даже определение терроризма? Если заглянуть внутрь, то ясно одно. Институции, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе двадцать первого века", - сказал он, отметив, что ООН сейчас не отражает современные реалии мира.

Моди подчеркнул, что если не проводить реформы, то конфликты решать будет очень сложно. По его словам, сейчас ООН и Совет Безопасности останутся только местом для разговоров.

В настоящее время Совбез ООН состоит из пяти постоянных и 10 непостоянных стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Постоянными членами являются Россия, Великобритания, Китай, Франция и США и эти страны могут наложить вето на любую резолюцию.

Ранее с заявлением о необходимости срочной комплексной реформы Совбеза ООН выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничение права вето в нем.