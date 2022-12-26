Украина инициирует процесс исключения России из Совбеза ООН и организации в целом

Украина призывает государства-члены ООН лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Исходим из того, что устранение Российской Федерации из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы относительно предыдущих решений этого органа и не повлечет аннулирования или пересмотра резолюций Совета Безопасности, принятых до сих пор", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что Россия должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны. Но отмечается, что возвращение РФ в ООН в будущем может рассматриваться только при соблюдении ею критериев членства организации.

Отмечается, что соблюдение определенной Уставом процедуры восстановит право каждого государства-члена проголосовать в Генеральной Ассамблее по поводу целесообразности принятия РФ в состав ООН, которого они были лишены 31 год назад.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что война России против Украины является беспрецедентным актом нарушения целей и принципов Устава ООН. Действия РФ были осуждены международным сообществом. Кроме того, география преступлений Российской Федерации против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины.

"На нынешнем этапе агрессии, Российская Федерация, испытывающая свою полную безнаказанность, перешла к шантажу международного сообщества угрозами применения ядерного оружия. Это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН – единственный и безальтернативный глобальный межправительственный институт, объединяющий за столом переговоров все государства мира", - добавили в ведомстве.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готовится к официальным шагам по доведению незаконного пребывания РФ в Совбезе ООН. По его словам, это должно запустить политический процесс по лишению России этого места.

Напомним, что еще в начале декабря Верховная Рада заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН и призвала международное сообщество признать его государством-террористом. За соответствующий проект постановления проголосовало 314 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.