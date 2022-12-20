Украина готовится к официальным шагам, чтобы выдворить РФ из Совбеза ООН – Кулеба

На сегодняшний день Украина готовится к официальным шагам по доведению незаконного пребывания РФ в Совбезе ООН, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина. По его словам, это должно запустить политический процесс по лишению России этого места.

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"РФ занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого. В результате, откровенно скажем, мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад. Украина готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание РФ в Совете Безопасности ООН", – заявил он.

Кулеба подчеркнул, что процесс не будет простым, однако "пришло время для откровенного, аргументированного разговора об узурпации РФ места в Совете Безопасности ООН и ООН в целом". Министр также добавил, что "международное право, а не интриги и махинации в угоду РФ – вот на чем будет стоять Украина".

Напомним, что еще в начале декабря Верховная Рада заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН и призвала международное сообщество признать его государством-террористом. За соответствующий проект постановления проголосовало 314 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.