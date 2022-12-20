Україна готується до офіційних кроків, щоб видворити РФ з Радбезу ООН – Кулеба

На сьогоднішній день Україна готується до офіційних кроків щодо доведення незаконного перебування РФ у Радбезі ООН, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, це має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

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"РФ посідає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. У результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН", – заявив він.

Кулеба наголосив, що процес не буде простим, однак "настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді Безпеки ООН та ООН у цілому". Міністр також додав, що "міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ – ось на чому стоятиме Україна".

Нагадаємо, що ще на початку грудня Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.