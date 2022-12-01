Рада заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН: які аргументи

Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати РФ державою-терористом. За відповідний проект постанови №8229 проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.

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Як ідеться в ухваленій заяві, Росія в порушення вимог статті 4 Статуту ООН узурпувала членство та статус СРСР в організації після його розпаду. Зазначено, що вона не може претендувати на статус держави-продовжувача союзу через констатацію 26 грудня 1991 року Радою республік Верховної Ради СРСР того, що він припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права.

Нардепи звертають увагу, що рішення Ради глав держав Співдружності незалежних держав від 21 грудня 1991 року щодо підтримки продовження РФ членства СРСР в ООН та інших міжнародних організаціях не превалює над статтею 4 Статуту ООН та у будь-якому разі не може змінити юридичного факту неможливості продовження членства СРСР внаслідок припинення його існування.

Парламентарі вказують, що за аналогічних обставин Союзна Республіка Югославія, що включала Сербію та Чорногорію, не визнавалася членом ООН на підставі резолюції Ради безпеки ООН №757 від 30 травня 1992 року та резолюції Генеральної асамблеї ООН №47/1 від 22 вересня 1992 року, поки не погодилася пройти процедуру вступу за статтею 4 Статуту ООН.

В своїй позиції український парламент, зокрема, також посилається на положення Статуту ООН стосовно прав та обов’язків держав-членів, зокрема тих, які закріплені в статтях 1, 2, 6, 33, 55 та 56 щодо необхідності підтримання міжнародного миру та усунення загрози миру та придушення актів агресії, а також вирішення будь-яких ситуацій, що можуть призвести до порушення миру, мирними способами.

Рада констатувала, що дії РФ становлять неприпустиме та обурливе порушення Статуту ООН безпрецедентних масштабів, зокрема принципу незастосування сили або погрози силою, у тому числі ядерною зброєю, проти територіальної недоторканності або політичної незалежності інших держав, принципу мирного вирішення спорів і принципу суверенної рівності держав.

Також депутати нагадують, що Росія не виконала рішення Міжнародного суду ООН від 16 березня припинити військові операції проти України, розпочаті 24 лютого.

Крім того, вони розкритикували ООН за продовження знаходження Росії серед постійних членів Ради безпеки з правом вето, вказуючи, що такі повноваження у питанні підтримання міжнародного миру та безпеки у відповідь на агресивні та протиправні дії цієї ж держави прямо суперечить цілям і принципам Статуту ООН та фундаментальному принципу права "ніхто не cудить у своїй справі".

Нардепи нагадують, що Росія вже неодноразово блокувала дії Ради безпеки ООН стосовно протидії та засудженню власної агресії, як і неодноразово накладала вето на проєкти резолюцій Радбезу у порушення частини 3 статті 27 Статуту ООН, яка прямо забороняє будь-якій стороні конфлікту, навіть державі, що вважається постійним членом, накладати таке вето.

У зв'язку з цим Рада висловила підтримку докорінної реформи ООН, яка стосувалася б не лише розширення кількості постійних і непостійних членів, а й обмежувала використання права вето.

Також вона закликала парламенти та уряди іноземних держав вжити негайних заходів для усунення РФ від використання прав і обов’язків, що випливали з членства СРСР в ООН та теж підтримати реформу ООН, зокрема її Радбезу.

Окрім цього, їх закликали визнати Росію державою-спонсором тероризму та державою, що використовує засоби тероризму, а політичний режим РФ - терористичним.

Українські парламентарі закликають запровадити обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, які відповідальні за та прямо уможливлюють розв’язання та ведення агресії проти України.

Також вони закликали активізувати та конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, у тому числі шляхом створення спеціального трибуналу для притягнення вищих посадових осіб держави-агресора до відповідальності за злочин агресії проти України.

Міститься у заяві й заклик до інших держав долучитися до розробки та функціонування механізму, який би забезпечив виплату в повному розмірі компенсації за всю шкоду, завдану внаслідок російської агресії проти України, посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу самій України, необхідну для захисту цивільного населення та повного відновлення її територіальної цілісності.

Нагадаємо, що наприкінці серпня перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів та голови парламентських делегацій України в міжнародних інституціях вже закликали розібратися з "фіктивним членством" Росії в ООН.

Перед цим комітет Ради з питань антикорупційної політики звертався до Міністерства закордонних справ з вимогою надати документи і пояснити процедуру, за якою РФ була допущена до участі в Раді безпеки ООН в якості так званого "продовжувача" СРСР, а у випадку відсутності такої інформації запросити її в Секретаріаті ООН.

Зазначимо також, що ще 5 квітня президент Володимир Зеленський виступив через відеозв'язок на засіданні Радбезу ООН, де жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки, яка очікувано не була організована, хоча ініціатива про реформу ООН надалі отримала публічну підтримку лідерів низки країн, у тому числі постійних членів Ради безпеки США та Франції.