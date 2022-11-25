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Парламент Нідерландів визнав РФ державою-спонсором тероризму
Парламент Нідерландів назвав дії Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом і визнав РФ державою-спонсором тероризму.
Про це пише "Європейська правда".
Зазначається, що переважна більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).
Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Депутат Ван дер Лі запропонував наслідувати приклад Європарламенту. У документі вказується, що російська армія "структурно і навмисно" атакує цивільні об'єкти.
За словами міністра закордонних справ Вопке Хукстра, визнання Росії спонсором тероризму не матиме значних наслідків для Нідерландів.
Він сказав, що хотів би побачити, чи є підтримка в інших країнах ЄС або в рамках НАТО для того, щоб спільно надати Росії таку кваліфікацію.
Зазначимо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.
До цього подібні рішення також приймали парламент Естонії та сенат Польщі.