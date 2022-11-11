Нідерланди виділять 110 млн євро на допомогу Україні в зимовий період

Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

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Про це повідомила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лісьє Схрейнемахер.

"Україна готується до суворої зими. Половина її систем енергопостачання зруйнована. Найближчими місяцями на українців чекають виснажливі умови. Нідерланди нададуть додаткові 110 мільйонів євро (загалом 180 мільйонів євро) на допомогу з енергопостачанням і житлом цієї зими", - зазначила вона.

Нагадаємо, Нідерланди внесуть 100 мільйонів євро до Міжнародного фонду для України (IFU), створеного Великобританією для фінансування постачання військової техніки.