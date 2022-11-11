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Нидерланды выделят 110 млн евро на помощь Украине в зимний период

Нидерланды выделят 110 млн евро на помощь Украине в зимний период

Нидерланды выделят дополнительные 110 млн евро Украине для помощи в прохождении зимнего периода.

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Об этом сообщила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер.

"Украина готовится к суровой зиме. Половина ее систем энергоснабжения разрушена. В ближайшие месяцы украинцев ждут утомительные условия. Нидерланды предоставят дополнительные 110 миллионов евро (в общей сложности 180 миллионов евро) на помощь с энергоснабжением и жильем этой зимой", - отметила она.

Напомним, Нидерланды внесут 100 миллионов евро в Международный фонд для Украины (IFU), созданный Великобританией для финансирования поставок военной техники.