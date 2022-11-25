Парламент Нидерландов признал РФ государством-спонсором терроризма

Парламент Нидерландов назвал действия России против гражданского населения в Украине терроризмом и признал РФ государством-спонсором терроризма.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Отмечается, что большинство партий, в частности, VVD (Народная партия за свободу и демократию), D66 (прогрессивные демократы), PvdA (Трудовая партия), CDA (Христианско-демократическая партия), поддержали предложение депутата Тома ван дер Ли.

Подавляющее большинство партий поддерживают политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Депутат Ван дер Ли предложил последовать примеру Европарламента. В документе указывается, что российская армия "структурно и намеренно" атакует гражданские объекты.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстра, признание России спонсором терроризма не будет иметь значительных последствий для Нидерландов.

Он сказал, что хотел бы увидеть, есть ли поддержка в других странах ЕС или в рамках НАТО для того, чтобы совместно предоставить России такую квалификацию.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.

До этого подобные решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши .