Рада закликала світ підтримати створення трибуналу щодо злочину агресії проти України

Верховна Рада закликала ООН, Європейський парламент, Парламентську асамблею Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ та національні парламенти іноземних країн підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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За відповідний проєкт постанови №8094 проголосувало 283 депутата, при цьому жоден не голосував проти та не утримався. Документ був внесений 27 депутатами, серед яких представники "Слуги народу" Олександр Качура, Марія Мезенцева, лідерка партії Олена Шуляк та голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

У зверненні зазначається, що вказаний трибунал повинен мати юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, ймовірно вчиненого вищим політичним та військовим керівництвом Росії, та застосовувати визначення злочину агресії, закріплене в звичаєвому міжнародному праві, в статті 8-bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Трибунал повинен мати юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави; мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним та/або функціональним імунітетом глав держав і урядів та інших посадових осіб держави, а також мати юрисдикцію щодо всіх подій, починаючи з лютого 2014 року, коли почалася збройна агресія РФ проти України.

Рада закликала ООН і національні парламенти та уряди, ЄС та Раду Європи активізувати свої зусилля для надання повної підтримки заснування такого трибуналу шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, а також забезпечення участі у його роботі, повної співпраці з майбутнім трибуналом, виділення максимально можливих людських та фінансових ресурсів для його діяльності.

Нардепи також закликали міжнародну спільноту використати всі можливі та наявні інструменти та можливості з метою створення тиску на політичне та військове керівництво РФ, що, на їх думку, значно швидше змусить її відмовитися від продовження збройної агресії проти України.

Крім того, парламентарі закликали інші країни використовувати положення щодо універсальної юрисдикції в межах власного кримінального законодавства для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України.

Нагадаємо, що 26 вересня в Офісі президента представили послам 30 країн проєкт створення спеціального трибуналу, який би мав юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вище політичне та військове керівництво Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com