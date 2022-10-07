Рада призвала мир поддержать создание трибунала по преступлению агрессии против Украины

Верховная Рада призвала ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и национальные парламенты иностранных стран поддержать создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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За соответствующий проект постановления №8094 проголосовало 283 депутата, при этом ни один не голосовал против и не воздержался. Документ был внесен 27 депутатами, среди которых представители "Слуги народа" Александр Качура, Мария Мезенцева, лидер партии Елена Шуляк и председатель комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

В обращении отмечается, что указанный трибунал должен иметь юрисдикцию по расследованию и привлечению к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, вероятно совершенное высшим политическим и военным руководством России, и применять определение преступления агрессии, закрепленное в обычном международном праве, в статье 8-bis устава Международного уголовного суда.

Трибунал должен иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства; иметь полномочия выдавать международные ордера на арест и не быть ограниченным абсолютным и/или функциональным иммунитетом глав государств и правительств и других должностных лиц государства, а также иметь юрисдикцию относительно всех событий, начиная с февраля 2014 года, когда началась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Рада призвала ООН и национальные парламенты и правительства, ЕС и Совет Европы активизировать свои усилия для оказания полной поддержки учреждению такого трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим трибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.

Нардепы также призвали международное сообщество использовать все возможные и имеющиеся инструменты и возможности для создания давления на политическое и военное руководство РФ, что, по их мнению, значительно быстрее заставит его отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, парламентарии призвали другие страны использовать положения об универсальной юрисдикции в рамках собственного уголовного законодательства для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины.

Напомним, что 26 сентября в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который бы имел юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.

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