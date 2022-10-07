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Рада призвала мир поддержать создание трибунала по преступлению агрессии против Украины

Рада призвала мир поддержать создание трибунала по преступлению агрессии против Украины

Верховная Рада призвала ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и национальные парламенты иностранных стран поддержать создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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За соответствующий проект постановления №8094 проголосовало 283 депутата, при этом ни один не голосовал против и не воздержался. Документ был внесен 27 депутатами, среди которых представители "Слуги народа" Александр Качура, Мария Мезенцева, лидер партии Елена Шуляк и председатель комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

В обращении отмечается, что указанный трибунал должен иметь юрисдикцию по расследованию и привлечению к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, вероятно совершенное высшим политическим и военным руководством России, и применять определение преступления агрессии, закрепленное в обычном международном праве, в статье 8-bis устава Международного уголовного суда.

Трибунал должен иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства; иметь полномочия выдавать международные ордера на арест и не быть ограниченным абсолютным и/или функциональным иммунитетом глав государств и правительств и других должностных лиц государства, а также иметь юрисдикцию относительно всех событий, начиная с февраля 2014 года, когда началась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Рада призвала ООН и национальные парламенты и правительства, ЕС и Совет Европы активизировать свои усилия для оказания полной поддержки учреждению такого трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим трибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.

Нардепы также призвали международное сообщество использовать все возможные и имеющиеся инструменты и возможности для создания давления на политическое и военное руководство РФ, что, по их мнению, значительно быстрее заставит его отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, парламентарии призвали другие страны использовать положения об универсальной юрисдикции в рамках собственного уголовного законодательства для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины.

Напомним, что 26 сентября в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который бы имел юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов