Україна ініціює процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН і організації загалом

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Виходимо з того, що усунення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН не матиме зворотної сили щодо попередніх рішень цього органу і не потягне за собою анулювання або перегляд резолюцій Ради Безпеки, ухвалених до цього часу", - йдеться у заяві.

У МЗС вважають, що Росія має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни. Але наголошується, що повернення РФ до ООН у майбутньому може розглядатися лише за умови дотримання нею критеріїв членства організації.

Зазначається, що дотримання визначеної Статутом процедури відновить право кожної держави-члена проголосувати у Генеральній Асамблеї щодо доцільності прийняття РФ до складу ООН, якого вони були позбавлені 31 рік тому.

"Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації", - зазначили у відомстві.

У МЗС нагадали, що війна Росії проти України є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН. Дії РФ були засуджені міжнародним співтовариством. Крім того, географія злочинів Російської Федерації проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України.

"На нинішньому етапі агресії, Російська Федерація, яка відчуває свою повну безкарність, перейшла до шантажу міжнародної спільноти погрозами застосування ядерної зброї. Це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують та зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу", - додали у відомстві.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готується до офіційних кроків щодо доведення незаконного перебування РФ у Радбезі ООН. За його словами, це має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Нагадаємо, що ще на початку грудня Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.