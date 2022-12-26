Україна порушить питання про виключення Росії із РБ ООН - МЗС

Україна 26 грудня офіційно порушить питання в ООН про виключення Росії з Ради безпеки організації.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, ні", - зазначив він.

Міністр упевнений, що після поразки Росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.

"І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - додав Кулеба.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готується до офіційних кроків щодо доведення незаконного перебування РФ у Радбезі ООН. За його словами, це має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Нагадаємо, що ще на початку грудня Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.