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Украина поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН - МИД
Украина 26 декабря официально поднимет вопрос в ООН об исключении России из Совбеза организации.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет агентство "Интерфакс-Украина".
"Мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, нет", – отметил он.
Министр уверен, что после поражения России в продолжающейся войне вопрос ее будущего перестает быть табу для мировой дипломатии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"И хотя эта тема пока не обсуждается на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но ниже уровня люди уже задают вопросы", - добавил Кулеба.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готовится к официальным шагам по доведению незаконного пребывания РФ в Совбезе ООН. По его словам, это должно запустить политический процесс по лишению России этого места.
Напомним, что еще в начале декабря Верховная Рада заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН и призвала международное сообщество признать его государством-террористом. За соответствующий проект постановления проголосовало 314 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.