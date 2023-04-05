Пять стран не могут решать судьбу человечества: Эрдоган призвал срочно реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совбеза ООН.

Об этом сообщает Anadolu.

По мнению Эрдогана, нынешний мировой порядок, по которому лишь несколько стран влияет на "судьбу человечества", не устойчив. Поэтому он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.

"Нынешний современный мировой порядок, по которому лишь пять стран имеют большое влияние, недееспособен. Существует настоятельная потребность в том, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - подчеркнул Эрдоган.

Относительно войны России в Украине глава Турции выразил веру в возможность "достижения справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход и выведет регион из водоворота, в который его втянули".

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Отметим, председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В апреле председательство перешло к России.

Сейчас большинство стран-членов Организации Объединенных Наций согласны с идеей ее реформирования. Ранее Турция выступила за отмену права "вето" в Совбезе ООН.

Также идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничение права вето в нем.