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Эрдоган зовет Путина в гости на открытие электростанции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию 27 апреля для торжественного открытия первой в стране атомной электростанции "Аккую", построенной российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN.

В то же время, он не исключил, что запланированная встреча может состояться в онлайн-режиме.

"Возможно, есть вероятность, что Путин приедет 27 апреля или мы можем подключиться к церемонии открытия онлайн и сделаем первый шаг в Аккую", — сказал Эрдоган.

Турция загрузит первое ядерное топливо в первый энергоблок АЭС "Аккую" и официально предоставит ему статус ядерного объекта 27 апреля.

Проект строительства четырех реакторов в средиземноморском городе Аккую стоимостью 20 миллиардов долларов США мощностью 4800 мегаватт (МВт) позволит Турции присоединиться к клубу государств с атомной энергетикой.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в массовой депортации украинских детей в Россию, являющуюся военным преступлением.

Турция не подписывала Римский устав, соответственно решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, исполнено не будет.

Автор:
Светлана Манько