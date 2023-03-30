Ердоган кличе Путіна у гості на відкриття електростанції

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може здійснити офіційний візит до Туреччини 27 квітня для урочистого відкриття першої в країні атомної електростанції "Аккую", побудованої російською державною атомною енергетичною компанією "Росатом".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє CNN.

Водночас він не виключив, що запланована зустріч може відбутися в онлайн-режимі.

"Можливо, є ймовірність, що Путін приїде 27 квітня, або ми можемо підключитися до церемонії відкриття онлайн і зробимо перший крок в Аккую", — сказав Ердоган.

Туреччина завантажить перше ядерне паливо в перший енергоблок АЕС "Аккую" та офіційно надасть йому статус ядерного об’єкта 27 квітня.

Проект будівництва чотирьох реакторів у середземноморському місті Аккую вартістю 20 мільярдів доларів США потужністю 4800 мегават (МВт) дозволить Туреччині приєднатися до клубу держав із атомною енергетикою.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Туреччина не підписувала Римський статут, відповідно рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, виконано не буде.