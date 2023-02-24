Рада закликала ООН невідкладно втрутитися для припинення депортації українських дітей до РФ

Верховна Рада від імені українського народу звернулася до структур Організації Об’єднаних Націй та світової спільноти з "вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків" задля припинення депортації українських дітей до Росії та задля їхнього повернення батькам або законним представникам.

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За відповідний проект постанови №9038 проголосоувало 330 депутатів з усіх фракцій та груп, причому жоден не проголосував проти та не утримався. Звернення, зокрема, адресоване Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН та Верховного комісара ООН у справах біженців.

"РФ намагається етнічно очистити Україну, скоюючи масові звірства, навмисні вбивства цивільних осіб, масові депортації, переміщення українських дітей-громадян України та дітей, які проживали на території України, до Росії, захоплення та пограбування культурної спадщини України з метою знищення будь-яких артефактів, що демонструють автентичність України, національну ідентичність, та з метою знищення української культури та державності", - вказується в ньому.

Також, згідно документу, Росі продовжує порушувати фундаментальні принципи захисту дітей у воєнний час, примусово здійснюючи депортацію українських дітей на свою територію або в межах окупованих територій України, перешкоджає поверненню цих дітей в Україну та намагається перевиховати їх та зробити "проросійськими".

Парламентарі підкреслюють, що насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої, будь-які дії вчинені з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу є ознаками геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Однак, РФ, порушуючи всі міжнародні договори, облаштувала на території Росії та окупованому Криму 43 табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей. Майже за рік через них пройшли щонайменше 6 тисяч українських дітей", - вказується у зверненні з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса та звіт організації Conflict Observatory.

Зазначається, що в багатьох випадках Росія нібито "тимчасово" евакуює дітей з території України під виглядом безкоштовних літніх таборів, а в подальшому перешкоджає поверненню дітей їхнім батькам та законим представникам.

"Бажання Російської Федерації "ідеологічно перевиховувати" українських дітей, намагання зробити їх "проросійськими", вказує на знищення національної ідентичності, що є актом геноциду. Зазначені воєнні злочини Росії призводять до травмування покоління українських дітей", - йдеться у заяві.

В Раді нагадують, що Європейський парламент 16 лютого вже засудив насильницьке вивезення до РФ тисяч українських дітей, проведення політики геноциду та етнічних чисток для знищення української національної ідентичності та припинення існування української культури та державності.

Натомість депутати закликають міжнародну спільноту не зупинятися у прийнятті рішучих дій та кроків задля захисту громадян України, а особливо українських дітей, яких РФ намагається "перевиховати".

"Закликаємо міжнародну спільноту об’єднатися та виступити єдиним фронтом проти збройної агресії Російської Федерації проти України заради миру та безпеки у світі, перемоги добра над злом, справедливості, захисту демократичних і людських цінностей, відстоювання прав і свобод людини та припинення геноциду проти українського народу", - сказано в зверненні.

Зазначимо, що в грудні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

У січні він зустрівся в Туреччині зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, повідомивши, зокрема, що РФ визнає наявність на її території українських дітей, які хочуть повернутися додому.