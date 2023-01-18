Україна запровадила новий механізм пошуку зниклих безвісти українців в РФ та на окупованих територіях

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оголосив про запуск нового інструменту пошуку зниклих безвісти за особливих обставин. Тепер українці можуть дізнатися інформацію про зниклих рідних та близьких на тимчасово окупаній території або вивезених до РФ

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Про це омбудсмен повідомив 18 січня.

Для запровадження такого інструменту Лубінець досягнув відповідних домовленостей за підсумками зустрічі з уповноваженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою в Анкарі.

"Відтепер громадяни України можуть звертатися до уповноваженого Верховної ради України з прав людини щодо отримання або перевірки необхідних даних про зниклих безвісти осіб, які можуть перебувати на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України", — резюмував він.

Звернутися можна за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08, або в інший спосіб, вказаний на сайті омбудсмана.

Для всебічної та ефективної взаємодії Лубінець радить при підготовці звернень надавати розгорнуту інформацію стосовно осіб, які розшукуються. Громадським об’єднанням, установам та організаціям в такій ситуації варто надавати наявні документи комплексно, списками осіб, які розшукуються, із наявними та необхідними для пошуку даними.

За результатами комунікації з російською стороною Офіс омбудсмана України надаватиме відповіді громадянам України, громадським об’єднанням та всім, хто звернувся за допомогою.

Раніше Росія визнала наявність у неї вивезених дітей, які хочуть повернутися в Україну. В грудні Лубінець повідомляв, що його Офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

В свою чершу радник-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявляла, що у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходилося понад 10,5 тисячі українських дітей.