У МінТОТ відреагували на історію з відправленням австрійським чиновником українських дітей в Росію

Україна звернулася до компетентних органів Австрії з вимогою проведення належного розслідування вивезення до Росії двох українських підлітків. Як повідомляють у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій, у понеділок відбулася нарада з цього питання.

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До неї долучилися уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Австрії Василь Химинець, представники Міністерства закордонних справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції та Національної сервісної служби.

Як підкреслила очільниця Мінреінтеграції Ірини Верещук, що головувала на нараді, у випадку наявності у цій історії ознак злочину всі причетні до неї мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, суть інциденту полягає в тому, що співробітник інституту уповноваженого Євросоюзу з прав людини, який також є співробітником офісу тирольського земельного омбудсмена, без відома відповідних українських органів відправив до Росії двох українських дітей віком 16 та 17 років під приводом передачі їх батькам.

Влада Тиролю повідомила, що дії чоловіка не були погоджені з регіональною владою і вона до цього не має стосунку. Втім, від роботи його відсторонили. Влада землі також пообіцяла Україні повну підтримку та співробітництво у зазначеному питанні.

Зазначимо при цьому, що днями в Стамбулі було проведено переговори Лубінця з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою, яка, за словами першого, констатувала, що на території РФ перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну.

В грудні український омбудсмен повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.