В МинВОТ отреагировали на историю с отправкой австрийским чиновником украинских детей в Россию

Украина обратилась в компетентные органы Австрии с требованием проведения надлежащего расследования вывоза в Россию двух украинских подростков. Как сообщают в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, в понедельник состоялось совещание по этому вопросу.

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К нему присоединились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, посол Украины в Австрии Василий Химинец, представители Министерства иностранных дел, Министерства социальной политики, Министерства юстиции и Национальной сервисной службы.

Как подчеркнула председательствовавшая на совещании глава Минреинтеграции Ирины Верещук, в случае наличия в этой истории признаков преступления все причастные к ней должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, суть инцидента состоит в том, что сотрудник института уполномоченного Евросоюза по правам человека, также являющийся сотрудником офиса тирольского земельного омбудсмена, без ведома соответствующих украинских органов отправил в Россию двух украинских детей в возрасте 16 и 17 лет под предлогом передачи их родителям.

Власти Тироля сообщили, что действия мужчины не были согласованы с региональными властями и они к этому не имеют отношения. Впрочем, от работы его отстранили. Власти земли также пообещали Украине полную поддержку и сотрудничество в данном вопросе.

Отметим, что на днях в Стамбуле были проведены переговоры Лубинца с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая, по словам первого, констатировала, что на территории РФ находятся дети, которые хотят вернуться в Украину.

В декабре же украинский омбудсмен сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи были вывезены туда принудительно.