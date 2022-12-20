Украина вернула еще 3 детей, которых оккупанты вывезли в РФ

Домой вернулись еще три ребенка, которых оккупанты вывезли в детский лагерь "Мишка" в России. Об этом 20 декабря в Facebook сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Во время оккупации Харьковской области россияне разлучили детей с родителями и под предлогом "оздоровления" вывезли в августе в детский лагерь, расположенный в российском городе Геленджик.

Омбудсман отметил, что сейчас дорога в РФ проходит через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти огромный и опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно.

"Отмечу, что логистически возвращение детей произошло с помощью благотворительной организации БФ "Центр взаимопомощи "Спасем Украину". Сейчас депортировано 13 613 ребенка, каждого и каждого из которых мы еще должны вернуть!", - рассказал Лубинец.

Известно, что около 8,6 тысяч детей россияне вывезли в РФ принудительно. Ранее Лубинец указывал, что в целом в РФ выехали или были депортированы 2,8 миллиона украинцев.