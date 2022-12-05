В РФ выехали или были депортированы 2,8 млн украинцев, - омбудсмен

С 24 февраля минимум 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

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Такие данные привел уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что если кто-то находится в России и нуждается в том, чтобы добраться до безопасной территории, может обращаться по двум номерам на горячую линию:

0-800-50-17-20 (бесплатно)

+38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины)

Также можно обратиться по электронному адресу: [email protected]

Напомним, Государственная миграционная служба Украины оформила первое удостоверение на возвращение в Украину лицу, принудительно вывезенному в Российскую Федерацию. Поэтому человек, ставший заложником государства-агрессора, получил шанс на возвращение домой.

Отметим, в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находятся уже более 10,5 тысяч украинских детей.