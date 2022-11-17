В РФ рекламируют принудительное усыновление украинских детей

В Российской Федерации начали усиленно рекламировать насильственное усыновление русскими семьями украинских детей.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в РФ начали распространять пропагандистские ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи.

В роликах также утверждается, что российские оккупанты и коллаборанты вывезли более 150 тысяч детей из Донбасса только в 2022 году.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за время оккупации в Российскую Федерацию было вывезено 11 тысяч детей. Однако он отметил, что это лишь проверенные данные, сколько же на самом деле было похищено маленьких украинцев точно не известно.

"Программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и являются более широкими усилиями по этнической чистке", - подчеркивают в ISW.

Отметим, в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находятся уже более 10,5 тысяч украинских детей. Кроме того, за время полномасштабной войны с Россией 431 ребенок погиб, 835 получили ранения, а по крайней мере 260 пропали без вести.

Ранее Министерство иностранных дел Украины инициировало перед правоохранительными органами Украины открытие уголовного производства против уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за "усыновление" похищенного в Мариуполе ребенка.

Напомним, преступления россиян в ходе полномасштабной агрессии против Украины подпадают под статьи Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.