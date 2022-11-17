В РФ рекламують примусове усиновлення українських дітей

В Російській Федерації почали посилено рекламувати насильницьке усиновлення російськими сім'ями українських дітей.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в РФ почали поширювати пропагандистські ролики за участю кількох українських дітей із Донбасу, які були усиновлені у російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські окупанти та колаборанти вивезли понад 150 тисяч дітей із Донбасу лише у 2022 році.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що за час окупації в Російську Федерацію було вивезено 11 тисяч дітей. Проте він зазначив, що це лише перевірені дані, скільки ж насправді було викрадено маленьких українців достеменно не відомо.

"Програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки", - зауважують в ISW.

Зазначимо, у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей. Крім того, за час повномасштабної війни з Росією 431 діитина загинула, 835 зазнали поранень, а принаймні 260 зникли безвісти.

Раніше Міністерство закордонних справ України ініціювало перед правоохоронними органами України відкриття кримінального провадження проти уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової за "усиновлення" викраденої у Маріуполі дитини.

Нагадаємо, злочини росіян у ході повномасштабної агресії проти України підпадають під статті Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.