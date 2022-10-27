МЗС вимагає кримінального переслідування дитячого омбудсмена РФ за "усиновлення" викраденої у Маріуполі дитини

Міністерство закордонних справ України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття кримінального провадження проти уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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Як зазначається у заяві зовнішньополітичного відомства, воно звернуло увагу на заяву цієї громадянки про незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі Донецької області російською армією, в чому вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

"Російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу", - підкреслюють у міністерстві.

Там нагадують, що вивезення українських дітей з окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України.

Також така практика порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - сказано у заяві.

В МЗС підкреслюють, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.

Зазначимо, що на пресконференції до річниці призначення російським дитячим омбудсменом 26 жовтня Львова-Бєлова знову заявила, що всиновила хлопчика з Маріуполя. При цьому вперше вона про це повідомляла ще на початку липня.

Нагадаємо також, що напередодні у МЗС також вказували, що злочини росіян у ході повномасштабної агресії проти України підпадають під статті Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.