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МЗС вимагає кримінального переслідування дитячого омбудсмена РФ за "усиновлення" викраденої у Маріуполі дитини
Міністерство закордонних справ України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття кримінального провадження проти уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Як зазначається у заяві зовнішньополітичного відомства, воно звернуло увагу на заяву цієї громадянки про незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі Донецької області російською армією, в чому вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
"Російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу", - підкреслюють у міністерстві.
Там нагадують, що вивезення українських дітей з окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також така практика порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.
"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - сказано у заяві.
В МЗС підкреслюють, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.
Зазначимо, що на пресконференції до річниці призначення російським дитячим омбудсменом 26 жовтня Львова-Бєлова знову заявила, що всиновила хлопчика з Маріуполя. При цьому вперше вона про це повідомляла ще на початку липня.
Нагадаємо також, що напередодні у МЗС також вказували, що злочини росіян у ході повномасштабної агресії проти України підпадають під статті Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.