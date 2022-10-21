Злочини росіян під час агресії проти Україні підпадають під Конвенцію про геноцид - МЗС

Злочини росіян у ході повномасштабної агресії проти України підпадають під статті Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року, зазначають у Міністерстві закордонних справ України.

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Про це керівник відомства Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні до конференції "Міжнародне право проти геноциду", організованої Zentrum Liberale Moderne в Берліні.

"Злочини росіян в Україні - це геноцид за усіма ознаками. Вбивство українців лише за те, що вони є українцями, інтенсивне підбурювання до геноциду російськими державними медіа, російськими чиновниками та особисто Путіним. Страхітливі факти примусового вивезення українських дітей з окупованих територій в Росію, де їх передають російським сім’ям та силоміць виховують як росіян, знищуючи їхню українську ідентичність", - заявив міністр.

За словами Кулеби, росіяни часто навіть не приховують своїх намірів щодо знищення українців як національної групи, зокрема в питанні насильницького вивезення українських дітей.

"Це системна державна політика Росії з викрадення тисяч українських дітей, вивезення їх в Росію із застосуванням примусу чи обману та передачі їх до російських сімей, де їх мають виховувати як росіян. Ми неодноразово жорстко засуджували ці злочини, активно працюємо разом із українськими правоохоронцями та міжнародними структурами над встановленням фактів для збору доказової бази у майбутній справі про геноцид”, - зазначив він.

Міністр звернув особливу увагу на підбурювання до геноциду, яке є окремою статтею Конвенції про геноцид 1948 року та вважається самодостатнім злочином. Він нагадав про минулорічну статтю Путіна "Про історичну єдність українців і росіян", яка заперечує право України на існування та закладає ідеологічне підґрунтя для геноциду.

За словами міністра, геноцидна риторика лише посилилася в російських державних ЗМІ та висловах російських чиновників після початку повномасштабного вторгнення.

"Одне російське державне видання дійшло до того, що написало про "остаточне вирішення українського питання". Залишається лише здогадуватися, чи була паралель свідомою чи ні, але заява сама по собі страхітлива", - зауважив він, звертаючись до німецької аудиторії.

Міністр окремо зупинився на спробах Росії приховати злочин геноциду та зняти з себе відповідальність за нього. У цьому контексті він звернув увагу на спроби Путіна звинуватити Україну у нібито геноциді українців на українському Донбасі перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

"Глава МЗС нагадав, що негайно після цих брехливих заяв Україна вже наприкінці лютого звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі, звинувативши Росію в маніпуляції терміном "геноцид". Суд невдовзі виніс попереднє рішення на користь України, зазначивши, що жодних доказів російських звинувачень не існує", - підкреслюють в зовнішньополітичному відомстві.

На думку міністра, Росія свідомо використала ці звинувачення, щоб розмити власну відповідальність за вчинення реального злочину геноциду проти українського народу. Він наголосив, що Україна разом із партнерами докладає максимум зусиль задля притягнення винних у геноциді українців до відповідальності.

"Жахлива дійсність геноциду доводить, що Україна має лише один шлях: захистити себе, звільнити свої території та людей. У нас немає іншого вибору, крім як перемогти у цій війні та притягнути Путіна та багатьох-багатьох людей довкола нього та під ним до відповідальності", - зауважив він.

Зокрема, Кулеба нагадав про ініціативу України створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, аби притягнути вище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності, та зазначив, що Україна розраховує на підтримку цієї ініціативи в Німеччині.