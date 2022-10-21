Преступления россиян в ходе агрессии против Украины подпадают под Конвенцию о геноциде - МИД

Преступления россиян в ходе полномасштабной агрессии против Украины подпадают под статьи Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, отмечают в Министерстве иностранных дел Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом руководитель ведомства Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении к конференции "Международное право против геноцида", организованной Zentrum Liberale Moderne в Берлине.

"Преступления россиян в Украине - это геноцид по всем признакам. Убийство украинцев лишь за то, что они украинцы, интенсивное подстрекательство к геноциду российскими государственными медиа, российскими чиновниками и лично Путиным. Ужасающие факты принудительного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в Россию, где их передают российским семьям и силой воспитывают как русских, уничтожая их украинскую идентичность", - заявил министр.

По словам Кулебы, россияне часто даже не скрывают своих намерений по уничтожению украинцев как национальной группы, в частности, в вопросе насильственного вывоза украинских детей.

"Это системная государственная политика России по похищению тысяч украинских детей, вывозу их в Россию с применением принуждения или обмана и передачи их в российские семьи, где их должны воспитывать как русских. Мы неоднократно жестко осуждали эти преступления, активно работаем вместе с украинскими правоохранителями и международными структурами над установлением фактов для сбора доказательной базы в будущем деле о геноциде”, - отметил он.

Министр обратил особое внимание на подстрекательство к геноциду, которое является отдельной статьей Конвенции о геноциде 1948 года и считается самодостаточным преступлением. Он напомнил о прошлогодней статье Путина "Об историческом единстве украинцев и русских", которая отрицает право Украины на существование и закладывает идеологическую основу для геноцида.

По словам министра, геноцидная риторика лишь усугубилась в российских государственных СМИ и высказываниях российских чиновников после начала полномасштабного вторжения.

"Одно российское государственное издание дошло до того, что написало об "окончательном решении украинского вопроса". Остается лишь догадываться, была ли параллель сознательной или нет, но заявление само по себе устрашающее", - заметил он, обращаясь к немецкой аудитории.

Министр отдельно остановился на попытках России скрыть преступление геноцида и снять ответственность за него. В этом контексте он обратил внимание на попытки Путина обвинить Украину в якобы геноциде украинцев на украинском Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Глава МИД напомнил, что немедленно после этих лживых заявлений Украина уже в конце февраля обратилась в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Россию в манипуляции термином "геноцид". Суд вскоре вынес предварительное решение в пользу Украины, отметив, что никаких доказательств российских обвинений не существует ", – подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

По мнению министра, Россия сознательно использовала эти обвинения, чтобы размыть свою ответственность за совершение реального преступления геноцида против украинского народа. Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами прилагает максимум усилий по привлечению виновных в геноциде украинцев к ответственности.

"Ужасная действительность геноцида доказывает, что у Украины есть только один путь: защитить себя, освободить свои территории и людей. У нас нет другого выбора, кроме как победить в этой войне и привлечь Путина и многих-многих вокруг него и под ним к ответственности", – заметил он.

В частности, Кулеба напомнил об инициативе Украины создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, чтобы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности и отметил, что Украина рассчитывает на поддержку этой инициативы в Германии.