МИД требует уголовного преследования детского омбудсмена РФ за "усыновление" похищенного в Мариуполе ребенка

Министерство иностранных дел Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие уголовного производства против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, оно обратило внимание на заявление этой гражданки о незаконном усыновлении ею украинского ребенка, который был похищен в Мариуполе Донецкой области российской армией, в чем усматриваются признаки уголовного правонарушения.

"Российская уполномоченная также призналась в содействии незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из захваченных регионов Донбасса", - подчеркивают в министерстве.

Там напоминают, что вывоз украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию и их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины.

Также такая практика нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", - говорится в заявлении.

В МИДе подчеркивают, что Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы украинские дети, которые были незаконно вывезены и усыновлены в России, были возвращены к их родителям или законным опекунам.

Отметим, что на пресс-конференции по случаю годовщины назначения российским детским омбудсменом 26 октября Львова-Белова снова заявила, что усыновила мальчика из Мариуполя. При этом впервые она об этом сообщала еще в начале июля.

Напомним также, что накануне в МИД также указывали, что преступления россиян в ходе полномасштабной агрессии против Украины подпадают под статьи Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него с 1948 года.