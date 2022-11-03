МИД Украины отреагировал на массовую депортацию Россией населения юга Украины

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило Россию за депортацию украинских граждан, проживающих на оккупированных последней территориях Херсонской и Запорожской областей.

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В частности, как говорится в заявлении ведомства, российская оккупационная администрация сейчас приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию оккупированного Крыма или в РФ.

"Аналогичные депортации Россия осуществляет также в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу", - сказано в ней.

В МИДе подчеркивают, что такие действия России грубо нарушают международное право. В частности, согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой.

Также там указывают, что депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

Во внешнеполитическом ведомстве добавляют, что нанесение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, совершающие ныне преступления против украинского народа, непременно будут наказаны", - выразили уверенность в МИД.

Министерство также призвало международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.

Напомним, что накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, что оккупанты в Херсонской области начали "эвакуацию" гражданского населения уже в отдельных населенных пунктах левобережной части региона.

Ранее, рассказывая о ситуации в Новой Каховке, что на левом берегу Днепра, в Генштабе говорили, что оккупанты требуют первоочередной "эвакуации" медицинского персонала местных больниц и оперативных служб городов, а также распорядились, чтобы бизнес распродал весь продовольственный товар и закрыл магазины и рынки с 1 ноября.

Перед этим президент Владимир Зеленский также заявлял, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование, включая машины скорой помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com