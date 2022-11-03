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МИД Украины отреагировал на массовую депортацию Россией населения юга Украины
Министерство иностранных дел Украины решительно осудило Россию за депортацию украинских граждан, проживающих на оккупированных последней территориях Херсонской и Запорожской областей.
В частности, как говорится в заявлении ведомства, российская оккупационная администрация сейчас приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию оккупированного Крыма или в РФ.
"Аналогичные депортации Россия осуществляет также в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу", - сказано в ней.
В МИДе подчеркивают, что такие действия России грубо нарушают международное право. В частности, согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также там указывают, что депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.
Во внешнеполитическом ведомстве добавляют, что нанесение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда.
"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, совершающие ныне преступления против украинского народа, непременно будут наказаны", - выразили уверенность в МИД.
Министерство также призвало международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.
Напомним, что накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, что оккупанты в Херсонской области начали "эвакуацию" гражданского населения уже в отдельных населенных пунктах левобережной части региона.
Ранее, рассказывая о ситуации в Новой Каховке, что на левом берегу Днепра, в Генштабе говорили, что оккупанты требуют первоочередной "эвакуации" медицинского персонала местных больниц и оперативных служб городов, а также распорядились, чтобы бизнес распродал весь продовольственный товар и закрыл магазины и рынки с 1 ноября.
Перед этим президент Владимир Зеленский также заявлял, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование, включая машины скорой помощи.
Источник фото: ua.depositphotos.com