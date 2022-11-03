МЗС України відреагувало на масову депортацію Росією населення півдня України

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило Росію за депортацію українських громадян, що живут на окупованих останньою територіях Херсонської та Запорізької областей.

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Зокрема, як ідеться у заяві відомства, російська окупаційна адміністрація зараз розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонщини, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію окупованого Криму або в РФ.

"Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму. На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу", - сказано у ній.

У МЗС підкреслюють, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне право. Зокрема, відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом.

Також там вказують на те, що депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир.

В зовнішньополітичному відомстві додають, що завдання Росією масштабних гуманітарних страждань безвинним дітям, жінкам та літнім людям є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності. Всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані", - висловили впевненість у МЗС.

Міністерство також закликало міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення мешканців півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб Збройних сил України розповів, що окупанти в Херсонській області почали "евакуацію" цивільного населення вже у окремих населених пунктах лівобережної частини регіону.

Раніше, розповідаючи про ситуацію в Новій Каховці, що на лівому березі Дніпра, в Генштабі казали, що окупанти вимагають першочергової "евакуації" медичного персоналу місцевих лікарень та оперативних служб міст, а також розпорядилися, аби бізнес розпродав весь продовольчий товар та закрив магазини й ринки з 1 листопада.

Перед цим президент Володимир Зеленський також заявляв, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання, включаючи машини швидкої допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com