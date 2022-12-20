Україна повернула ще 3 дітей, яких окупанти вивезли в РФ

Додому повернулися ще три дитини, яких окупанти вивезли до дитячого табору "Ведмедик" у Росії. Про це 20 грудня у Facebook повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Під час окупації Харківської області росіяни розлучили дітей з батьками та під приводом "оздоровлення" вивезли у серпні до дитячого табору, що розташований у російському місті Геленджик.

Омбудсман зазначив, що наразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо.

"Відмічу, що логістично повернення дітей відбулось за допомоги благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну". Наразі депортовано 13 613 дитини, кожного та кожну з яких ми ще маємо повернути!", — розповів Лубінець.

Відомо, що близько 8,6 тисячі дітей росіяни вивезли в РФ примусово. Раніше Лубінець вказував, що загалом до РФ виїхали чи були депортовані 2,8 мільйона українців.